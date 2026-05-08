Milano, 8 maggio 2026 – Obbligatoria dal 16 maggio la targatura con contrassegno adesivo (il cosiddetto "targhino) per i monopattini elettrici. Da quella data per chi circolerà con monopattini senza contrassegno, il Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, con l'aggravante della confisca qualora il mezzo sia dotato di un motore termico o elettrico di potenza superiore a 1 kW. Ruba un monopattino elettrico in piazza Maggiore e poi tenta la fuga tra le vie del centro. Un 20enne marocchino. "Un passo importante sul fronte della sicurezza stradale”. "L'introduzione dell'obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici è un passo importante verso una convivenza più sicura e ordinata sulle strade.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligatorio il “targhino”. Multe e confisca: cosa rischia chi sarà senza

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Monopattini elettrici: l’obbligo di assicurazione slitta a luglio x.com