Monopattini elettrici adesso la targa è obbligatoria | come evitare la multa

A partire dal 17 maggio 2026, è obbligatorio esporre una targa adesiva sui monopattini elettrici per poter circolare. Questa nuova disposizione riguarda tutti i mezzi a due ruote privi di motore a combustione, e chi non si adegua rischia di ricevere una multa. La normativa si applica sia ai privati che ai noleggi, e la targa dovrà essere visibile e ben visibile durante l’uso. La modifica si inserisce in un quadro di regolamentazione volto a migliorare la sicurezza stradale e il controllo del traffico.

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La tanto attesa, o tanto temuta, rivoluzione per i monopattini elettrici inizia il 17 maggio 2026, giorno in cui entra pienamente in vigore l'obbligo di dotare questi mezzi di targa identificativa rilasciata dalla Motorizzazione Civile, tramite una procedura online da effettuare sul Portale dell'automobilista. L'operazione ha dei costi, seppur contenuti, e soprattutto delle multe, per chi non si adegua. Il primo passo per ottenere la targa per il monopattino elettrico consiste nel pagare, tramite PagoPa, la "tariffa N174": l'importo è pari a 34,86 euro (di cui 10,20 di diritti, 16 di bolli e 8,66 per il contrassegno vero e proprio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Monopattini elettrici, adesso la targa è obbligatoria: come evitare la multa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MONOPATTINI elettrici e TARGA obbligatoria. Scatta l'OBBLIGO dal 17 maggio #commercialista Sullo stesso argomento Targa obbligatoria per i monopattini elettrici: siete d'accordo?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. Leggi anche: Targa ai monopattini elettrici, dal 16 maggio è obbligatoria #Mobilità: domenica prossima scatta l'obbligo di targa per i #monopattini elettrici: già rilasciati 50mila contrassegni x.com Monopattini elettrici, adesso la targa è obbligatoria: come evitare la multaDal 17 maggio 2026 i monopattini elettrici non possono circolare senza la targa adesiva, mentre l'obbligo di assicurazione scatta il 17 luglio ... msn.com Monopattini elettrici, dal 17 maggio obbligo di targa: tutte le regole da rispettareLe novità derivano dall’evoluzione normativa introdotta con la Legge n. 177/2024 e con il Decreto Ministeriale del 6 marzo 2026, che hanno ... giornaleadige.it Il monopattino colpevole e l’Italia che non vuole responsabilità: due ragazzi su un monopattino hanno investito un bambino a Milano, ed è stata ritenuta responsabile anche la società di noleggio monopattini reddit