Targa ai monopattini elettrici dal 16 maggio è obbligatoria

Dal 16 maggio entrerà in vigore l’obbligo di apporre una targa ai monopattini elettrici. La normativa prevede che il contrassegno sia legato al proprietario e possa essere richiesto anche a chi ha almeno 14 anni. Inoltre, sarà obbligatoria anche l’assicurazione di responsabilità civile, come annunciato da un rappresentante di un’associazione di consumatori.

LE NOVITÀ. Busi (Adiconsum): «Sarà tassativa anche l’assicurazione Rc». Il contrassegno si lega al proprietario e potrà chiederlo pure chi ha 14 anni. Il contrassegno identificativo dei monopattini sarà legato al proprietario e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. In tema di assicurazione, invece, la copertura riguarderà i danni arrecati a terzi durante la guida del monopattino. Sul tema del nuovo Codice della strada si sono attivate da subito anche le associazione dei consumatori, a tutela dei propri iscritti. «Il nuovo Codice della strada – osserva Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo - ha inserito nuove norme e ha inasprito le sanzioni per chi guida, ad esempio, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (gl). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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