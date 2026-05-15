A partire dal 16 maggio, chi utilizza i monopattini elettrici dovrà indossare il casco, indipendentemente dall’età. La nuova normativa si applica sia a Roma che nel resto d’Italia e prevede sanzioni che possono arrivare fino a 250 euro per chi non si adegua. La misura si aggiunge alle regole già in vigore, che in passato prevedevano il casco solo per i minori. La modifica riguarda tutti coloro che circolano con i monopattini in strada o nelle zone urbane.

Cambiano le regole per chi utilizza i monopattini elettrici a Roma e nel resto d’Italia. A partire da sabato 16 maggio scatterà infatti l’obbligo di indossare il casco per tutti gli utenti, non più soltanto per i minorenni come previsto dalla normativa precedente. La novità riguarderà anche i servizi di sharing presenti nella Capitale. Per utilizzare i monopattini a noleggio sarà necessario portare con sé il proprio casco, dal momento che i mezzi non saranno dotati di dispositivi di protezione integrati né di vani porta-casco. Chi verrà sorpreso a guidare senza casco rischierà sanzioni comprese tra 50 e 250 euro. Le piattaforme di sharing hanno già aggiornato i propri regolamenti in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Monopattini, dal 16 maggio casco obbligatorio per tutti: multe fino a 250 euro

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