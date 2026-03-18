monopattini elettrici dal 16 maggio targhino obbligatorio multa fino a 400 euro senza

Dal 16 maggio sarà obbligatorio esporre il targhino sui monopattini elettrici, secondo le nuove disposizioni. Chi non si adeguerà rischierà una multa fino a 400 euro. La misura riguarda tutti i mezzi in circolazione, con l’obiettivo di migliorare il controllo e la sicurezza nelle aree urbane. La normativa entrerà in vigore in tutta Italia e sarà applicata dalle autorità competenti.

Il targhino per i monopattini elettrici diventerà finalmente realtà dal 16 maggio. L’attesa andava avanti dal 14 dicembre, cioè da quando la riforma del Codice della strada aveva introdotto nuove regole: contrassegno identificativo, assicurazione per la responsabilità civile, casco obbligatorio per tutti, divieto di circolazione fuori dai centri urbani, limite di velocità di 20 chilometri orari, ridotto a sei nelle aree pedonali e divieto di andare contromano. Finora, però, una parte decisiva della riforma era rimasta sospesa, perché mancavano i decreti attuativi necessari per portarla davvero dalla carta alla strada. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto della Direzione generale per la Motorizzazione, è ora nero su bianco come funzioneranno il rilascio e la cancellazione dei contrassegni identificativi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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