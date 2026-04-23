Monopattini | dal 16 maggio scatta il nuovo obbligo del contrassegno

Dal 16 maggio entrerà in vigore l'obbligo di esporre un contrassegno sui monopattini elettrici. Chi non esporrà l'adesivo identificativo sarà soggetto a sanzioni che variano da 100 a 400 euro. La norma riguarda tutti i veicoli di questo tipo in circolazione nella città. Le autorità hanno annunciato controlli rigorosi per far rispettare questa disposizione.

? Cosa sapere Dal 16 maggio scatta l'obbligo del contrassegno per i monopattini elettrici.. Sanzioni tra 100 e 400 euro per chi non espone l'adesivo identificativo.. Dal 16 maggio scatta l’obbligo del contrassegno per i monopattini elettrici, mentre la copertura assicurativa RC sarà vincolante a partire dal 16 luglio 2026. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIMIT) ha sdoppiato le scadenze per i nuovi adempimenti previsti dalla riforma del Codice della Strada, stabilendo un calendario che separa la necessità del segno identificativo dalla polizza di responsabilità civile. Il calendario degli obblighi: tra adesivo identificativo e polizza RC.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Monopattini, dal 16 maggio 2026 scatta l’obbligo di targa e di assicurazione

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