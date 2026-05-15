Da domani entrerà in vigore l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. Chi utilizza questo mezzo di trasporto dovrà dotarsi di una targa ufficiale, con conseguenze legate a eventuali infrazioni. Il costo della targa sarà comunicato nelle prossime ore e le sanzioni previste per chi non si conforma saranno applicate a partire dalla stessa data. La normativa mira a regolamentare l’uso dei monopattini nelle aree urbane.

Pronto a partire il primo obbligo per chi si sposta a bordo di un monopattino elettrico, cioè quello della targa. Dal 16 maggio, infatti, sarà necessario avere un contrassegno identificativo, come previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta ufficiale di marzo scorso. Il secondo intervento, cioè l’obbligo assicurativo, partirà invece dal 16 luglio per le criticità emerse nella fase attuativa. Tutti i monopattini elettrici dovranno essere dotati di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il contrassegno sarà obbligatorio per poter circolare e dovrà essere associato a una copertura assicurativa valida. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Monopattini, da domani scatta l’obbligo di targa: quanto costa e quali sono le sanzioni

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Monopattini, dal 16 maggio 2026 scatta l’obbligo di targa e di assicurazione

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