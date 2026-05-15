Monitoraggio sismico urbano nuova rete INGV dello Stretto

Nelle città di Messina e Reggio Calabria è stata completata l’installazione di nuovi Osservatori Sismici Urbani, parte di una rete di monitoraggio sismico coordinata dal Centro di Monitoraggio Sismico Urbano e delle Infrastrutture. Il progetto, denominato MEET, è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le nuove strutture sono state posizionate nelle rispettive municipalità per migliorare la raccolta di dati sismici e la sorveglianza del territorio. L’obiettivo è rafforzare le capacità di monitoraggio delle aree urbane soggette a rischio sismico.

(Adnkronos) – Nelle municipalità di Messina e Reggio Calabria è stata completata l'installazione dei nuovi Osservatori Sismici Urbani (OSU), coordinati dal Centro di Monitoraggio Sismico Urbano e delle Infrastrutture nell'ambito del progetto MEET finanziato dal PNRR. L'intervento ha portato alla dislocazione di 38 stazioni accelerometriche ad alta dinamica, ripartite con 23 unità nel territorio di Messina e 15 in quello di Reggio Calabria. I dispositivi sono stati posizionati prevalentemente all'interno di complessi scolastici di vario ordine e grado, grazie a un protocollo di intesa con le amministrazioni locali e gli enti territoriali dello Stretto, un'area storicamente caratterizzata da una elevata pericolosità sismica nel bacino del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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