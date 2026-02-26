Fibra ottica e monitoraggio sismico | accordo INGV-FiberCop

L'INGV e FiberCop hanno firmato un accordo per integrare la fibra ottica nelle attività di monitoraggio sismico e vulcanico, con l'obiettivo di migliorare la raccolta e l'analisi dei dati in tempo reale. La collaborazione mira a potenziare le capacità di rilevamento e di risposta in caso di eventi naturali, garantendo un collegamento più stabile e affidabile tra le reti di sensori e le centrali di controllo.

(Adnkronos) – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e FiberCop hanno formalizzato un protocollo d'intesa volto a integrare l'infrastruttura di rete digitale nazionale nelle attività di sorveglianza sismica e vulcanica. L'iniziativa punta a convertire i cavi in fibra ottica in una fitta rete di sensori capaci di rilevare vibrazioni millimetriche del suolo. Grazie alla tecnologia Distributed Acoustic Sensing (DAS), ogni singolo tratto di fibra può essere trasformato in una serie di punti di misura ravvicinati, permettendo di monitorare aree vaste o difficilmente accessibili, inclusi gli ambienti sottomarini. Le prime sperimentazioni condotte sull'isola di Vulcano hanno già fornito dati significativi, rilevando oltre 1. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com INGV e FiberCop siglano un accordo per il monitoraggio sismico e vulcanico con la fibra otticaL’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e FiberCop hanno siglato un Memorandum d’Intesa (MOU) per l’utilizzo della fibra ottica come... Leggi anche: INGV e FiberCop collaborano per il monitoraggio sismico e vulcanico utilizzando la rete in fibra ottica Temi più discussi: Calabria, le imprese crescono con la fibra ottica. Investiti da Open Fiber 100 mln; Terna Energy Solutions, l’one stop shop per la transizione energetica e digitale; FiberCop per lo sviluppo dei territori, a Livorno l'ultima tappa del roadshow; Ponti ferroviari, l’AI entra in campo: così RFI cambia il modo di ispezionare e monitorare le infrastrutture. Fibra ottica e monitoraggio sismico: accordo INGV-FiberCopAl via la sperimentazione della tecnologia DAS per trasformare la rete digitale in un sistema di sorveglianza vulcanica e geofisica ... adnkronos.com FiberCop e INGV: siglato accordo per il monitoraggio sismico e vulcanico con la fibra otticaSarmi (FiberCop): La rete di FiberCop è un sistema capillare progettato per garantire comunicazioni affidabili e ad alte prestazioni, ma può assumere un ruolo ancora più ampio diventando una piattafo ... affaritaliani.it Lavori per la posa della fibra ottica. Ecco le strade interessate. - facebook.com facebook