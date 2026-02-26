Napoli: 800 grammi di droga e circa 3mila euro. I carabinieri arrestano un 20enne Flumeri (AV): I Carabinieri sequestrano un capannone abusivo di circa 400 metri quadrati. Manovra 2026, Fiola: “Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni. Subito confronto con Fico e Morniroli” Fernando Errico (Forza Italia) sostiene l’appello di Coldiretti per un utilizzo strategico della Diga di Campolattaro a beneficio UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Rappresenta inoltre un’opportunità unica per integrare il monitoraggio geofisico con leinfrastrutture digitali esistenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - INGV e FiberCop collaborano per il monitoraggio sismico e vulcanico utilizzando la rete in fibra ottica

Fibercop potenzia la rete in fibra ottica a Capri: L’isola sempre più connessaFiberCop accelera la digitalizzazione di Capri con la fibra fino a 10 Gbps: servizi ultraveloci per cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

FiberCop, connessione di Internet più veloce a Capri: potenziata la rete in fibra otticaFiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, prosegue i lavori di potenziamento della rete internet in fibra...

Fibercop, la fibra alleata dell'Igv nel monitoraggio sismico(ANSA) - MILANO, 26 FEB - La rete in fibra non serve solo per la connettività digitale ma diventa un alleato per la sicurezza e la ... notizie.tiscali.it

FiberCop: al Summit SDGs Leaders per una competitività sostenibile e innovativaAlla Clubhouse di Piazza Montecitorio, FiberCop è stata tra i protagonisti del Summit SDGs Leaders 2025, evento che ha riunito istituzioni europee e grandi imprese italiane per delineare la nuova ... affaritaliani.it