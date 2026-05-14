Monica Montefalcone è morta insieme alla figlia durante una immersione alle Maldive

Il 14 maggio, nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, si è verificato un incidente durante un’immersione che ha coinvolto cinque italiani, tra cui una donna e sua figlia. La donna, nata a Milano e impiegata presso un’università del Nord Italia, ha perso la vita insieme alla figlia durante l’esplorazione delle grotte sommerse. Oltre a loro, sono rimaste coinvolte altre tre persone, tutte italiane, che sono state soccorse e portate in ospedale.

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