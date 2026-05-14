Monica Montefalcone è morta insieme alla figlia durante una immersione alle Maldive

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio, nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, si è verificato un incidente durante un’immersione che ha coinvolto cinque italiani, tra cui una donna e sua figlia. La donna, nata a Milano e impiegata presso un’università del Nord Italia, ha perso la vita insieme alla figlia durante l’esplorazione delle grotte sommerse. Oltre a loro, sono rimaste coinvolte altre tre persone, tutte italiane, che sono state soccorse e portate in ospedale.

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Era nata a Milano, ma lavorava per l’università di Genova Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Sommacal e ad altri tre italiani durante un’escursione nelle grotte sommerse dell’atollo di Atollo di Vaavu, alle Maldive, nella giornata di giovedì 14 maggio.Secondo quanto riferito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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