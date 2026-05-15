Una donna italiana e altri quattro sub sono deceduti alle Maldive in circostanze ancora da chiarire. Tra le persone coinvolte c’è anche un noto apneista, che ha espresso di essere tormentato dai ricordi dell’accaduto. Le autorità locali stanno indagando sulle cause di questa tragedia, mentre i familiari delle vittime attendono aggiornamenti ufficiali. Le condizioni del gruppo al momento non sono state rese note, e si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Era una “biologa appassionata” e una “subacquea molto brava”. Così Andrea Pelizzari, tra i più grandi apneisti italiani, descrive Monica Montefalcone, la docente universitaria morta assieme alla figlia e ad altri tre sub italiani durante una immersione alle Maldive. Secondo Pelizzari è strano che nessuno dei cinque sia riuscito ad uscire dalle grotte e dare l’allarme. Monica Montefalcone morta alle Maldive, parla Umberto Pelizzari Gli organizzatori "super professionisti" L'ipotesi dell'apneista sulla strage dei sub Monica Montefalcone morta alle Maldive, parla Umberto Pelizzari Umberto Pelizzari, apneista e conduttore tv, detentore di numerosi record mondiali, conosceva Monica Montefalcone, una dei cinque italiani morti durante un’immersione alle Maldive. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Monica Montefalcone morta alle Maldive con altri sub, l'ipotesi del noto apneista Pelizzari: "Mi tormenta"

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Docente morta alle Maldive, il ricordo: Era la migliore subacquea e la più grande esperta italiana

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