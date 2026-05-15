Monica Montefalcone l’Elba in lutto per la morte alle Maldive | Sub espertissima salvò le nostre posidonie
L’isola dell’Elba è in lutto per la scomparsa di Monica Montefalcone, avvenuta nelle Maldive. La donna, conosciuta come sub esperta, aveva contribuito a progetti di tutela ambientale, in particolare alla salvaguardia delle posidonie. La sua passione per il mare e il suo impegno in attività legate alla protezione delle acque isolane erano stati riconosciuti anche grazie alla collaborazione con Greenpeace. A Portoferraio si ricorda la sua dedizione e il suo coinvolgimento in iniziative di tutela ambientale.
Portoferraio, 15 maggio 2026 – Amava il mare dell’Elba: qui partecipava a progetti per la salvaguardia delle acque isolane, grazie anche al suo legame con Greenpeace. E’ lutto sull’isola dell’Arcipelago Toscano per la morte di Monica Montefalcone, 51 anni, la docente di Ecologia all’Università di Genova morta con la figlia e altre tre persone durante una immersione alle Maldive. Una notizia che lascia l’Italia sotto choc e anche l’Elba. I progetti nel mare elbano. In tanti conoscevano la professoressa proprio per l’amore della docente per l’isola e il suo mare. A ricordarla, le testate Elba Press e Green Report. Monica Montefalcone faceva parte del progetto “ Foresta Blu ”, realizzato tra l’altro insieme a Coop. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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