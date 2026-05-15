Monica Montefalcone l’Elba in lutto per la morte alle Maldive | Sub espertissima salvò le nostre posidonie

L’isola dell’Elba è in lutto per la scomparsa di Monica Montefalcone, avvenuta nelle Maldive. La donna, conosciuta come sub esperta, aveva contribuito a progetti di tutela ambientale, in particolare alla salvaguardia delle posidonie. La sua passione per il mare e il suo impegno in attività legate alla protezione delle acque isolane erano stati riconosciuti anche grazie alla collaborazione con Greenpeace. A Portoferraio si ricorda la sua dedizione e il suo coinvolgimento in iniziative di tutela ambientale.

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