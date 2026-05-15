Durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali, sul palco si sono esibiti artisti di tre generazioni diverse: Madonna, Shakira e il gruppo BTS, accompagnati dal cantante Chris Martin. La presenza di queste star ha attirato l’attenzione di pubblico e media. La performance ha coinvolto diversi stili musicali e ha visto una collaborazione tra artisti di provenienze e carriere differenti. Sono state poste alcune domande sulla capacità di Chris Martin di unire queste realtà e sull’obiettivo sociale dell’evento musicale.

? Domande chiave Come farà Chris Martin a unire tre generazioni musicali diverse?. Quale missione sociale nasconde dietro lo spettacolo di Madonna e Shakira?. Perché la FIFA ha scelto il modello del Super Bowl?. Come verranno gestiti i fondi raccolti per l'istruzione dei bambini?.? In Breve Torneo inaugurato l'11 giugno tra Messico e Sud Africa a Città del Messico.. Global Citizen gestirà la raccolta fondi per il Fifa Global Citizen Education Fund.. Madonna, Shakira e BTS si esibiranno al MetLife Stadium del New Jersey.. L'evento unisce intrattenimento e impegno sociale per l'istruzione dei bambini nel mondo.. Il 19 luglio prossimo, il MetLife Stadium del New Jersey ospiterà la finale dei Mondiali con uno spettacolo musicale inedito curato da Chris Martin. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali, show inedito: Madonna, Shakira e BTS sul palco di Chris Martin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COPA DO MUNDO 2026 terá show histórico com MADONNA, SHAKIRA e BTS

Sullo stesso argomento

I BTS, Madonna e Shakira protagonisti dell’halftime show della finale dei mondialiSaranno i BTS, Madonna e Shakira i protagonisti dell’halftime show della finale dei prossimi Mondiali di calcio.

Madonna, Shakira e i BTS saranno i protagonisti dell’Halftime Show della finale dei Mondiali 2026Madonna, Shakira e i BTS si esibiranno durante l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio 2026, come confermato giovedì 14 maggio da Global...

Mondiali 2026 ospiti, show storico in finale: Madonna, Shakira e BTS. Video annuncio dei Muppets e Chris MartinPer la prima volta, la finale della Coppa del Mondo di calcio avrà uno spettacolo dell'halftime, come avviene per il Super Bowl. Ci saranno delle superstar sul palco: Madonna, Shakira e i Bts. Lo ha a ... tg.la7.it

Madonna, Shakira e Bts canteranno alla finale dei Mondiali di calcioLo show durante l’intervallo della competizione, per la prima volta nella Coppa del mondo. Fifa: Un momento unico all’incrocio tra sport, ... huffingtonpost.it