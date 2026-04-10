Pogba torna in campo dopo 4 mesi | l' ovazione dello stadio

Dopo quasi quattro mesi di assenza, Pogba è tornato a calcare il campo durante la partita contro il Paris FC. Aveva smesso di giocare il 5 dicembre a causa di un infortunio al polpaccio e non era più sceso in campo da allora. La sua presenza in campo è stata accompagnata da un'ovazione da parte dei tifosi presenti allo stadio, anche se la squadra ha perso l'incontro 4-1 contro il Monaco in Ligue 1.

Paul Pogba, che non giocava dal 5 dicembre contro il Brest per un problema al polpaccio, è tornato in campo contro il Paris FC nella sfida persa 4-1 dal Monaco in Ligue 1. L’ex centrocampista della Juve è entrato al 68' tra gli applausi di tutto lo stadio: guarda il tributo dei tifosi . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogba torna in campo dopo 4 mesi: l'ovazione dello stadio Leggi anche: Bove torna in campo: esordio in Preston-Watford dopo 14 mesi Leggi anche: La Reyer vince a Brescia, Villa torna in campo dopo nove mesi Temi più discussi: Monaco, Pogba torna tra i convocati e Usain Bolt lo abbraccia. Video; Pogba vicino al rientro dopo quattro mesi al Monaco: ultima chiamata per tornare protagonista; Paul Pogba pronto al rientro: possibile ritorno in campo contro il Marsiglia; Monaco, Paul Pogba torna tra i convocati dopo 4 mesi di stop. Pogba rientra ma il Monaco crolla col Paris FC: a segno un ex protagonista del nostro campionato. Gli aggiornamentiPogba rientra ma il Monaco crolla col Paris FC: a segno un ex protagonista del nostro campionato. Gli aggiornamenti ... calcionews24.com Pogba torna in campo con il Monaco dopo 4 mesi: l'ovazione dello stadio. VIDEOL'ex centrocampista della Juve - che non giocava dal 5 dicembre contro il Brest per un problema al polpaccio - è tornato in campo contro il Paris FC nella sfida persa dal Monaco in Ligue 1. Paul Pogba ... sport.sky.it Monaco, Pogba torna tra i convocati e Usain Bolt lo abbraccia #SkySport #Ligue1 x.com POGBA IS BACK! Buone notizie per Paul #Pogba e per il #Monaco: dopo quattro mesi di stop per un infortunio al polpaccio, il centrocampista ex #Juve torna finalmente tra i convocati in vista della sfida contro il #Marsiglia #calcionews24 - facebook.com facebook