Campo Testaccio | via alla rinascita dello stadio storico

Il Campo Testaccio, uno degli stadi più iconici della storia calcistica della città, torna a essere al centro dell’attenzione con l’avvio dei lavori di recupero. Dopo un lungo periodo di abbandono e deterioramento, si sono avviate le operazioni di restauro e riqualificazione dell’impianto. La riapertura dello stadio, che ha visto momenti di grande successo e passione, si prepara a riprendere il suo ruolo nel panorama sportivo locale.

Il primo storico e leggendario stadio della Roma riprende vita. Dopo anni di abbandono e degrado, finalmente inizia il processo di rinascita per Campo Testaccio. Il passaggio cruciale è stato approvato finalmente dalle commissioni Patrimonio e Sport del Comune di Roma. Il giudizio positivo si riferisce alla delibera che salvaguarda l’ ex palestra del complesso. L’edificio sarò ufficialmente acquistato e inserito nel patrimonio pubblico. Si sta parlando di un traguardo atteso ormai da tempo. Alessandro Onorato, assessore allo Sport, ha parlato di uno step faticoso per cercare di sbloccare un iter fermo da anni. Bloccato per ricorsi e contenziosi giudiziari che non finivano mai. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Campo Testaccio: via alla rinascita dello stadio storico Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione: fu il primo stadio della RomaPrimo passo per il rilancio di Campo Testaccio: ok alla riqualificazione dell’ex palestra. Campo Testaccio, via alla riqualificazione: si inizia dall’ex palestra di via Caio CestioPrimo passo per il rilancio di Campo Testaccio: ok alla riqualificazione dell’ex palestra. Temi più discussi: Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione del primo stadio della Roma; Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione. Onorato: Valenza immensa; L’ex palestra non sarà demolita: arriva la svolta per il futuro di Campo Testaccio; Campo Testaccio, via libera alla rigenerazione dell’ex palestra di via Caio Cestio. Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione: fu il primo stadio della RomaOnorato: Step decisivo verso riqualificazione di tutto il centro sportivo Abbiamo faticosamente sbloccato un iter amministrativo fermo da anni. Acquisiamo a patrimonio pubblico i locali dell'ex pal ... fanpage.it Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione. Onorato: Immenso valoreLe commissioni capitoline approvano la delibera per il recupero dell'area. L'assessore Onorato: Saniamo una ferita ... siamolaroma.it La rinascita di Campo Testaccio è sempre più vicina: le commissioni capitoline Patrimonio e Sport, presiedute da Yuri #Trombetti e Nando #Bonessio, ieri hanno dato parere positivo unanime alla delibera. : @LAROMA24 #ASRoma x.com Campo Testaccio, parla Onorato:"Abbiamo sbloccato un iter fermo da anni" https://pagineromaniste.com/via-libera-alla-riqualificazione-di-campo-testaccio-onorato-abbiamo-sbloccato-un-iter-fermo-da-anni/ - facebook.com facebook