Tra le poche presenze italiane ai Mondiali 2026 si trova anche una citazione di Paolo Maldini. L’ex capitano della nazionale viene menzionato nel nuovo brano di Shakira, che sarà l’inno ufficiale della competizione in programma negli Stati Uniti. La canzone è destinata a fare da colonna sonora all’evento, che vede l’Italia rappresentata anche attraverso questa menzione musicale. Maldini compare nel testo della canzone, che fa parte delle iniziative legate alla rassegna mondiale di calcio.

Tra le poche tracce d’Italia ai Mondiali 2026 ci sarà anche il nome di Paolo Maldini. L’ex capitano azzurro viene infatti citato nel nuovo brano di Shakira, destinato a diventare la canzone ufficiale della rassegna iridata negli Stati Uniti. L’inno “Dai Dai” Il brano, realizzato insieme all’artista nigeriano Burna Boy, si intitola “Dai Dai” e rappresenta un mix di lingue e culture, con un ritornello che richiama diverse espressioni internazionali: «Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go». All’interno del testo, Shakira rende omaggio ad alcune leggende del calcio mondiale, citando Pelé, Maradona e, appunto, Maldini, unica presenza italiana in un torneo che vedrà ancora una volta assente la Nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mondiali 2026, Maldini nell’inno ufficiale cantato da Shakira: l’Italia “presente”... con una citazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK ALLE OLIMPIADI: IL PATTINATORE ILIA MALININ EFFETTUA IL SALTO MORTALE ALL'INDIETRO VIETATO

Sullo stesso argomento

Shakira regina dell’inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026 con l’italiano “Dai Dai”. Strano scherzo del destino: la nostra Nazionale non potrà cantarlaDunque è ufficiale il 14 maggio Shakira svelerà l’Inno ufficiale dei Mondiali di Calcio 2026 di Los Angeles con il brano che “odora” di Italia.

Mondiali 2026, inno di Shakira "Dai dai" suona come una beffa per l'Italia non qualificata: cosa dice il testoCon la pubblicazione di “Dai Dai“, Shakira firma l’inno dei Mondiali 2026 sostenendo il Fifa Global Citizen Education Fund.

Shakira, Dai Dai è l’inno dei mondiali 2026 e viene citato anche Maldini: audio, testo e traduzione x.com

Mondiali 2026, Maldini nell’inno ufficiale cantato da Shakira: l’Italia presente... con una citazioneTra le poche tracce d’Italia ai Mondiali 2026 ci sarà anche il nome di Paolo Maldini. L’ex capitano azzurro viene infatti citato nel nuovo brano di Shakira, destinato a diventare la canzone ufficiale ... gazzettadelsud.it

'Dai Dai' di Shakira: l'inno dei Mondiali 2026 cita Paolo MaldiniShakira ha lanciato il suo nuovo brano, Dai Dai, designato come inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026. Il pezzo, reso pubblico il 15 maggio 2026, si distingue per l'esplicita citazione di Paolo ... it.blastingnews.com