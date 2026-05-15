La nazionale francese ha annunciato la rosa per i Mondiali 2026 attraverso un video promozionale pubblicato sui social. Il trailer, realizzato come un breve film, mostra i 26 giocatori che prenderanno parte alla competizione estiva, che si svolgerà negli Stati Uniti, Messico e Canada. La presentazione include immagini di ciascun calciatore con la maglia dei Bleus, con l’obiettivo di coinvolgere i tifosi in vista della partecipazione alla rassegna mondiale.

Il trailer di un film per presentare i convocati ai Mondiali 2026. E’ la scelta originale fatta dalla Francia, che ha pubblicato sui social un teaser con tutti i 26 calciatori che questa estate partiranno per Stati Uniti, Messico e Canada con indosso la maglia dei Bleus. Tra loro c’è il portiere del Milan Mike Maignan, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, il centrocampista della Roma Manu Koné e l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram (fresco campione d’Italia). Assente dalla lista, invece, suo fratello, lo juventino Khéphren Thuram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Equipe de France de Football (@equipedefrance) I convocati della Francia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, la Francia svela i convocati con un trailer cinematografico: chi sono e dove giocano

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