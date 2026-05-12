Il primo incontro tra Italia e Francia nel volley femminile si terrà giovedì 14 maggio alle ore 21, in Piemonte. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà possibile seguirla anche tramite streaming. La seconda amichevole tra le due nazionali si svolgerà sempre in Piemonte, anche questa prevista in data e orario da comunicare. Entrambi gli incontri inaugurano la stagione delle squadre nazionali femminili di volley.

L’Italia incomincerà la stagione affrontando la Francia in due amichevoli, entrambe previste in Piemonte: la nostra Nazionale di volley femminile scenderà in campo giovedì 14 maggio (ore 21.00) a Biella e poi si trasferirà a Novara per il secondo confronto, in programma venerdì 15 maggio (ore 21.00). Le azzurre apriranno la propria annata agonistica, scaldando in motori in vista della Nations League e, soprattutto, degli Europei di fine estate. Il CT Julio Velasco ha convocato quindici giocatrici per questo doppio impegno. Spicca la presenza di due atlete che saranno sicuramente titolari durante la Nations League e la rassegna continentale: l’attaccante Ekaterina Antropova (attesissimo il suo esordio da schiacciatrice) e il libero Eleonora Fersino.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Francia, amichevoli volley femminile: orari, dove si giocano, streaming

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