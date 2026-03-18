L'Irlanda del Nord ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro l’Italia, valida per i playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La sfida si svolgerà a Bergamo giovedì 26 marzo alle ore 20. La nazionale britannica si prepara all’appuntamento ufficiale con la formazione completa dei convocati.

Manca sempre meno alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle ore 20.45. L’Armata bianco-verde ha già svelato i 28 convocati che scenderanno in campo contro gli azzurri: Portieri: Bailey Peacock-Farrell, Pierce Charles, Conor Hazard, Josh Clarke.. Difensori: Paddy McNair, Daniel Ballard, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Terry Devlin, Trai Hume, Brodie Spencer, Eoin Toal.. Centrocampisti: George Savillem Ali McCann, Shea Charles, Justin Devenny, Paul Smith, Isaac Price, Patrick Kelly, Ethan Galbraith, Jamie Donley, Jamie McDonnell, Brad Lyons, Kieran Morrison. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Playoff Mondiali 2026, l’Irlanda del Nord svela i convocati

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