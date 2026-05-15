Mondadori Store arriva a Marano di Napoli con una nuova libreria

Sabato 16 maggio alle ore 10:00 si terrà l’inaugurazione di una nuova libreria di Mondadori Store a Marano di Napoli. L’evento sarà accompagnato dal taglio del nastro e vedrà la partecipazione delle autorità locali. La libreria rappresenta una nuova apertura commerciale nella zona, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per gli amanti dei libri e della cultura. L’apertura è prevista in una giornata che coinvolgerà anche i residenti e i visitatori della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sabato 16 maggio alle 10:00 l’inaugurazione e il taglio del nastro in presenza delle autorità locali. Sabato 16 maggio alle ore 10:00, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia,inaugurerà un nuovo punto vendita a Marano di Napoli (NA):uno spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento, pensato per offrire al pubblico un’esperienza di qualità. L’evento inaugurale sarà caratterizzato dal tradizionale taglio del nastro e vedrà la presenza delle autorità locali. Con una superficie di circa 200 metri quadrati e un layout moderno, il nuovo Mondadori Bookstore è aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00: è stato progettato per soddisfare le esigenze di ogni fascia di pubblico, con l’obiettivo di diffondere la cultura e di promuovere la lettura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mondadori Store arriva a Marano di Napoli con una nuova libreria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di MaddaloniDomani, sabato 18 aprile, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita nel centro storico di... Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di Maddaloni Domani alle ore 18 l’inaugurazione con il Sindaco Andrea De Filippo, le Autorità locali, la Direzione della Biblioteca Comunale e i dirigenti... Sabato 16 maggio, @MondadoriStore, inaugurerà un nuovo punto vendita a Marano di Napoli (NA): uno spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento, pensato per offrire al pubblico un’esperienza di qualità. x.com Una nuova libreria Mondadori apre nel Napoletano: fissata l'inaugurazioneSabato 16 maggio alle ore 10:00, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita a Marano di Napoli: uno spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento, ... napolitoday.it Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storicoEMPOLI Mondadori Store ha inaugurato un nuovo punto vendita a Empoli. Si trova in via Cosimo Ridolfi 116, nel ... msn.com