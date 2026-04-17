Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di Maddaloni

Domani alle 18 si terrà l’inaugurazione di una nuova libreria nel centro storico di Maddaloni. Alla cerimonia sono previsti il Sindaco, le autorità locali, la Direzione della Biblioteca Comunale e i dirigenti scolastici delle scuole del territorio. La libreria rappresenta l’apertura di uno spazio dedicato alla cultura e alla lettura nel cuore della città.

Domani alle ore 18 l’inaugurazione con il Sindaco Andrea De Filippo, le Autorità locali, la Direzione della Biblioteca Comunale e i dirigenti scolastici delle realtà del territorio. Ad arricchire la giornata inaugurale la mostra fotografica naturalistica dell’artista Iolanda Della Ventura Segrate, 17 aprile 2026 – Domani sabato 18 aprile, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita nel centro storico di Maddaloni (CE), uno spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento inserito all’interno di un palazzo ottocentesco. L’inaugurazione – che avrà luogo alle ore 18:00 – vedrà la presenza del Sindaco Andrea De Filippo, dell’Assessore alla Cultura Caterina Ventrone, dell’Assessore all’Istruzione Annarita Santangelo e della Direzione della Biblioteca Comunale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di Maddaloni Notizie correlate Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di MaddaloniDomani, sabato 18 aprile, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita nel centro storico di... Mondadori Store apre una nuova libreria alle porte del centro storico di Benevento Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mondadori Store lancia un pop up interamente dedicato al romance; Mondadori Store: nella libreria Mondadori Duomo di Milano, il primo My New Romance Pop Up Store dedicato a uno dei generi letterari più amati del momento; Mondadori Store porta il romance in centro a Milano; 5 romance che ti entreranno sotto la pelle (e non se ne andranno più). Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di MaddaloniDomani sabato 18 aprile, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita nel centro storico di Maddaloni (CE), ... napolivillage.com San Giorgio a Cremano, apre la libreria Mondadori StoreMondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, apre domani - giovedì 6 giugno ore 18.00 - a San Giorgio a Cremano (NA) un nuovo punto vendita dedicato al mondo dei libri, della cultura ... ilmattino.it Mondadori Store facebook