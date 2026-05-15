Jannik Sinner ha superato in due set il russo Andrey Rublev, conquistando la sua 32ª vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000. La partita ha portato l’italiano in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026, dove affronterà Daniil Medvedev. Prima di questa sfida, gli altri due giocatori, Zverev e Rublev, erano già considerati svantaggiati rispetto a Sinner, mentre Medvedev potrebbe rappresentare un ostacolo più complicato per l’italiano.

Jannik Sinner si è sbarazzato in due set del russo Andrey Rublev, vincendo la 32ma partita consecutiva nei Masters 1000 e ottenendo il pass per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 dove troverà dall’altra parte della rete Daniil Medvedev. Di questo e di molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Il record delle 32 vittorie consecutive nei 1000 è qualcosa di incredibile, ma quello che mi colpisce di più è sempre la prestazione. Ieri di nuovo è entrato in campo con molta voglia, perché magari ci sono dei giorni in cui sei meno carico, lui invece aveva proprio il piacere di colpire la palla e giocare una grande partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Zverev e Rublev partono già bastonati con Sinner. Medvedev potrebbe dargli fastidio”

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