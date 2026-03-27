Monaco | Zverev ha preso lezioni da Sinner negli ultimi 3 match ma questa volta potrebbe dargli più fastidio

Nel torneo di Miami, il focus si concentra sull'incontro tra Zverev e Sinner, con il primo che ha affrontato il secondo negli ultimi tre match, durante i quali ha preso lezioni da Sinner. Questa volta, si prevede che Zverev possa rappresentare una minaccia maggiore. La manifestazione, che combina il torneo maschile e femminile, si avvicina alle fasi decisive delle competizioni Masters 1000 e WTA 1000.

Ulteriore puntata di TennisMania dedicata al Miami Open, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 che volge verso le giornate finali. Sul canale YouTube di OA Sport torna l’appuntamento quotidiano con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: qui accogliamo le parole di Monaco, particolarmente concentrato sul lato tecnico delle partite di Sinner, sia passate che future. Queste le sue parole legate al fatto che è impresa ardua vincere punti contro Sinner: “ E’ la verità assoluta che ogni giorno è diverso dall’altro. Un po’ tu e un po’ l’avversario possono avere versioni diverse anche in due giorni di fila. Fare punto a Sinner spingendo lateralmente è molto complicato, proprio per la copertura che ha sul campo: sembra una pantera “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco: “Zverev ha preso lezioni da Sinner negli ultimi 3 match, ma questa volta potrebbe dargli più fastidio” Articoli correlati Sinner-Zverev a Indian Wells: fastidio alla schiena per Jannik prima del match LiveTutto pronto sul centrale di Indian Wells per la prima delle due semifinali Durante l'allenamento prima della semifinale contro Zverev, Sinner si è... Sinner-Zverev a Indian Wells: fastidio alla schiena per Jannik prima del match Live 0-1Primo scambio lungo della partita sul 15-30, il rovescio di Jannik si ferma in rete. Approfondimenti e contenuti su Monaco Zverev ha preso lezioni da... Discussioni sull' argomento Live Alexander Zverev - Holger Rune - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 27/04/2022; Monte Carlo, Barcellona e Monaco: le entry list del tappeto rosso europeo; Live Alexander Zverev - Daniel Altmaier - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 16/04/2025; Notizie Francisco Cerúndolo - Alexander Shevchenko: Monaco Men's Singles - - Tennis. Monaco: 'Zverev unico ostacolo per Sinner a Miami, Clostebol non è una macchia'Guido Monaco: 'Zverev unico vero ostacolo per Sinner a Miami', il caso Clostebol non sarà una macchia per la sua carriera ... it.blastingnews.com 40 Auguri di compleanno speciali per Manuel Neuer: il portiere del Bayern Monaco ha ricevuto un messaggio da Gigi Buffon FC Bayern Monaco - facebook.com facebook Sabato il viaggio apostolico di Leone XIV nel Principato di Monaco x.com