Monaco | Anche per Ruud non sarà facile contro Darderi Gli infortuni sono entrati nella testa di Musetti
A pochi giorni dall’inizio delle semifinali degli Internazionali di tennis di Roma, le tensioni si fanno sentire tra i giocatori. Il commento di un allenatore ha evidenziato le difficoltà di Ruud nel affrontare Darderi, sottolineando la sfida imminente. Nel frattempo, si parla anche di Musetti, che avrebbe avuto problemi legati agli infortuni, entrati nella sua testa. Le sfide si prospettano intense, con i protagonisti che si preparano a dare il massimo sul campo del Foro Italico.
Stiamo per entrare nelle fasi decisive degli Internazionali di tennis 2026 di Roma. Al Foro Italico siamo pronti per vivere le semifinali con i protagonisti che iniziano a intravedere il successo finale. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, inizia la sua analisi dal torneo capitolino: “ Purtroppo il match di Darderi contro Jodar ha subito quanto stava avvenendo allo Stadio Olimpico. Per la Coppa Italia per giunta, una delle competizioni più snobbate di tutte. Conta quasi solo la Finale. I fuochi d’artificio finali poi hanno fatto il resto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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