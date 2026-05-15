Monaco | Anche per Ruud non sarà facile contro Darderi Gli infortuni sono entrati nella testa di Musetti

A pochi giorni dall’inizio delle semifinali degli Internazionali di tennis di Roma, le tensioni si fanno sentire tra i giocatori. Il commento di un allenatore ha evidenziato le difficoltà di Ruud nel affrontare Darderi, sottolineando la sfida imminente. Nel frattempo, si parla anche di Musetti, che avrebbe avuto problemi legati agli infortuni, entrati nella sua testa. Le sfide si prospettano intense, con i protagonisti che si preparano a dare il massimo sul campo del Foro Italico.

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