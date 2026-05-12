LIVE Alle 11 Internazionali d' Italia | Musetti sfida Ruud Darderi cerca l' impresa contro Zverev

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11 si aprono gli ottavi degli Internazionali d’Italia con il match tra Musetti e Ruud, seguito da Darderi che tenta l’impresa contro Zverev. Tra gli incontri in programma anche il derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. La competizione si svolge sulla terra battuta della BNP Paribas Open, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Le partite si svolgono nel rispetto del calendario stabilito, con i giocatori pronti a scendere in campo.

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Iniziano gli ottavi. Occhi puntati anche sul derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Alla BNP Paribas Arena ErraniPaolini incontrano NoskovaValentova per un posto ai quarti di finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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