LIVE Alle 11 Internazionali d' Italia | Musetti sfida Ruud Darderi cerca l' impresa contro Zverev
Alle 11 si aprono gli ottavi degli Internazionali d’Italia con il match tra Musetti e Ruud, seguito da Darderi che tenta l’impresa contro Zverev. Tra gli incontri in programma anche il derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. La competizione si svolge sulla terra battuta della BNP Paribas Open, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Le partite si svolgono nel rispetto del calendario stabilito, con i giocatori pronti a scendere in campo.
Iniziano gli ottavi. Occhi puntati anche sul derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Alla BNP Paribas Arena ErraniPaolini incontrano NoskovaValentova per un posto ai quarti di finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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