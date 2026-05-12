Durante gli Internazionali d’Italia a Roma, Luciano Darderi, testa di serie numero 18, ha sconfitto Alexander Zverev in tre set con il punteggio di 1-6, 7-6(10), 6-0, assicurandosi un posto nei quarti di finale. Nel frattempo, Musetti ha concluso il suo percorso nel torneo, cedendo il passo a Ruud.

Luciano Darderi firma l’impresa agli Internazionali d’Italia in corso a Roma. L’azzurro, testa di serie numero 18, batte in rimonta Alexander Zverev con il punteggio di 1-6, 7-6(10), 6-0 e conquista l’accesso ai quarti di finale. Rimonta e quattro match point salvati Una vittoria arrivata al termine di una partita complicatissima, durata due ore e 24 minuti. Dopo un primo set dominato dal tedesco, Darderi è riuscito a restare in partita nel secondo parziale, salvando quattro match point prima di imporsi al tie-break. Nel terzo set è arrivato il crollo totale di Zverev, che non è riuscito a difendere i quarti raggiunti nel 2025. Per Darderi si tratta della prima vittoria in carriera contro un numero 3 del mondo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roma ai piedi di Darderi, altra impresa dell'azzurro: battuto Zverev. Musetti saluta gli Internazionali, passa Ruud

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Darderi-Zverev, impresa agli Internazionali di Roma 2026: l’azzurro vince in rimonta e vola ai quartiImpresa di Luciano Darderi agli Internazionali di Roma 2026, torneo Atp Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico.

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