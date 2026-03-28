È stato recentemente inaugurato il primo congresso territoriale della nuova Uil Funzione Pubblica, risultato dell’unione tra la Uil FPL e la UIL PA. L’evento rappresenta un momento di svolta per i lavoratori del pubblico impiego nella provincia, in un contesto di sfide legate alla crisi del sistema pubblico. La nascita della nuova organizzazione mira a rafforzare la rappresentanza e la tutela delle categorie interessate.

Dall'unione tra la Uil FPL e la UIL PA è nata la nuova Uil Funzione Pubblica, a sancirne la nascita è stato il primo congresso territoriale, una data importante per i lavoratori del pubblico impiego piacentino.L'assemblea ha eletto all’unanimità Gianmaria Pighi Segretario Generale, alla guida di una struttura che si propone come una rete di intelligenza collettiva per rispondere alle sfide di un sistema pubblico in profonda trasformazione. La segreteria provinciale è composta a Giorgio Franchini, Simone Rizzi, Silvia Lorenzi, Vincenzo Matteo Quintadamo, Agostino Zanotti tesoriere.Il titolo del congresso, L’Unione che Genera Valore: Dignità, Innovazione e Orgoglio, riassume la visione del nuovo corso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «L’Unione che genera valore»: la nuova Uil FP Piacenza sfida la crisi del sistema pubblico

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