Conference League | problemi alla tibia per Moise i Viola lasciano a casa anche Parisi I dolori di bomber Kean | salta il test d’inglese Fiorentina c’è il Palace per scacciare le paure

La Fiorentina ha lasciato a casa Parisi e Moise a causa di problemi fisici alla tibia, mentre Kean non ha potuto partecipare al test d’inglese a causa di dolori. La squadra si prepara per la partita di Conference League contro il Palace, con l’obiettivo di superare le difficoltà e affrontare l’impegno europeo in trasferta. La sfida si svolgerà a Londra, dove la formazione toscana cerca di risollevarsi dopo le recenti preoccupazioni.

dall’inviato Notte d’Europa se non a cinque, a quattro stelle, per la Fiorentina. Passa da Londra, stadio storico, diciamo pure con tanto profumo della provincia inglese del Crystal Palace, il timbro più importante per capire se la squadra di Vanoli può tenersi stretti sogno e ambizione di correre nella direzione della Conference League. Ma torniamo alla questione delle stelle della valutazione della notte viola, scese a quattro dopo che dalla lista dei convocati è stato depennato Moise Kean. Incredibile, ma (ahinoi) vero con il bomber di nuovo alle prese con quella tibia che proprio non lo fa vivere in pace. Dunque, senza Kean, ma anche senza quel jolly tuttofare di Parisi (anche lui sparito nel gorgo dei ragazzi ko), per la Fiorentina l’esame d’inglese sarà senza dubbio più complicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conference League: problemi alla tibia per Moise, i Viola lasciano a casa anche Parisi. I dolori di bomber Kean: salta il test d’inglese. Fiorentina, c’è il Palace per scacciare le paure Leggi anche: Fiorentina: Kean e Parisi non convocati per la sfida in casa del Crystal Palace Fiorentina: i convocati per il Crystal Palace. Kean, Parisi e Salomon non ci sonoFIRENZE – Molte assenze pesanti nella Fiorentina per la partita di Conference League in programma domani, 9 aprile 2026, alle 21 a Londra sul campo... Temi più discussi: Il calendario delle partite di Conference League; Kean resta a Firenze! Vanoli: Gli fa male la tibia, è un problema che si porta dietro; Conference League, Crystal Palace-Fiorentina: Kean fuori dalla lista; Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla. Conference League: problemi alla tibia per Moise, i Viola lasciano a casa anche Parisi. I dolori di bomber Kean: salta il test d’inglese. Fiorentina, c’è il Palace per ...Notte d’Europa se non a cinque, a quattro stelle, per la Fiorentina. Passa da Londra, stadio storico, diciamo pure con tanto profumo della provincia inglese del Crystal Palace, il timbro più ... sport.quotidiano.net Pagina 3 | Vanoli: Fiorentina in emergenza per la Conference? Non mi piace. Kean ha dolore...Infine, sul Crystal Palace: Abbiamo avuto meno tempo di loro, ma le partite ormai si possono preparare anche velocemente. Nel 2026 dobbiamo essere smart. Glasner lo seguo da tempo e so quale sia la s ... corrieredellosport.it #ConferenceLeague, il programma delle gare di oggi x.com Il tecnico viola presenta la sfida valida per l’andata dei quarti di Conference League - facebook.com facebook