Mogliano Lega astiene sul bilancio | crisi nella maggioranza

A Mogliano, la decisione della Lega di astenersi durante la votazione del bilancio comunale ha portato a una frattura all’interno della maggioranza. La posizione dei leghisti ha causato tensioni con il sindaco, che ha cercato di trovare un accordo, ma senza successo. La situazione ha alimentato discussioni tra i vari gruppi politici, con alcuni consiglieri che hanno espresso delusione per la decisione presa. La crisi politica si è verificata nel momento in cui si discuteva l’approvazione del documento finanziario.

? Punti chiave Perché la Lega ha deciso di astenersi sul bilancio comunale?. Chi ha scatenato la frattura tra il sindaco e la Lega?. Come influirà lo scontro tra Benvenuti e la Lega sul governo?. Quali sono le vere motivazioni dietro l'allontanamento di Leonardo Muraro?.? In Breve Voto bilancio 2026-2028 approvato con 9 favorevoli e 7 astenuti. Lega protesta per esclusione ex vicesindaco Leonardo Muraro dalle scelte strategiche. Benvenuti, Severoni e Copparoni accusano la Lega di smarcamento e vecchi rancori. Rischio paralisi amministrativa per gestione servizi e risorse locali a Mogliano. La crisi politica a Mogliano Veneto si è inasprita mercoledì sera con l’astensione della Lega durante il voto sulla variazione di bilancio 2026-2028, segnando una frattura profonda tra il Carroccio e la maggioranza guidata da Davide Bortolato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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