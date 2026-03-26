A poche settimane dall’elezione del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, un consigliere provinciale della Lega ha commentato i risultati delle recenti consultazioni nel territorio forlivese, evidenziando presunti segnali di cambiamenti all’interno della maggioranza cittadina. La discussione riguarda le dinamiche politiche emerse nel comprensorio e le possibili ripercussioni sulla stabilità dell’amministrazione locale.

Così Catalano: "A tre anni dalle prossime amministrative a Forlì, si stanno già facendo prove di trasformismo e tatticismo politico" “Su 33 aventi diritto, in 10 hanno votato la sindaca di Galeata Francesca Pondini - afferma Catalano -. Un solo consigliere comunale non si è presentato, ovvero Daniele Mezzacapo che, coerente sulle proprie posizioni, ha ritenuto di non presentarsi, pertanto i partecipanti al voto sono diventati 32. Di questi 2 hanno consegnato scheda bianca, mentre in 13 hanno votato per Lattuca. E’ a questo punto della storia che la mia attenzione focalizza sull’evidenza che il presidente Lattuca ha ricevuto più voti. Mentre ci si aspettava un segnale opposto almeno nel forlivese”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Voto in Provincia, Catalano (Lega): "Su Lattuca segnali di trasformismo nella maggioranza forlivese"

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