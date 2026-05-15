Modri? non si ferma vuole tornare in campo | dopo il Genoa controllo decisivo
Il centrocampista croato è pronto a tornare in campo dopo aver subito un intervento al viso. Dopo aver lasciato il campo durante la partita contro il Genoa, è stato sottoposto a controlli medici che hanno confermato la sua guarigione. La sua assenza aveva influenzato le scelte della squadra, ma ora si prevede il suo ritorno in occasione della prossima partita. La sua presenza sarà valutata dal tecnico prima di entrare in campo.
Momento delicato in casa Milan: la squadra rossonera è in ritiro a Milanello per cercare di ripartire dopo avere conquistato solo 7 punti nelle ultime 8 partite stagionali. Da dopo la partita contro la Juventus, i rossoneri stanno facendo a meno di Luka Modric. Il centrocampista croato, al centro del progetto e del gioco del Milan, è stato operato al viso dopo lo scontro con Locatelli. Senza l'ex Real Madrid in campo, il Diavolo ha perso malamente contro il Sassuolo e l'Atalanta e non sembra avere gioco e spunti. Ci potrebbe essere contro il Genoa domenica alle 12:00? Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' in edicola, Modric si sottoporrà ad un controllo medico per stabilire i progressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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