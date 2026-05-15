Modri? non si ferma vuole tornare in campo | dopo il Genoa controllo decisivo

Il centrocampista croato è pronto a tornare in campo dopo aver subito un intervento al viso. Dopo aver lasciato il campo durante la partita contro il Genoa, è stato sottoposto a controlli medici che hanno confermato la sua guarigione. La sua assenza aveva influenzato le scelte della squadra, ma ora si prevede il suo ritorno in occasione della prossima partita. La sua presenza sarà valutata dal tecnico prima di entrare in campo.

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