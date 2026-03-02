Cremonese-Milan le pagelle | Pavlovic top ma Modric è decisivo Ecco chi è il peggiore in campo

Nella partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026, sono stati consegnati i voti ai giocatori protagonisti. Pavlovic è stato valutato come il migliore in campo, mentre Modric si è distinto per la sua influenza decisiva sulla gara. Tra i meno brillanti figura anche un giocatore che ha ricevuto il voto più basso. La partita si è svolta ieri sera allo stadio 'Zini' di Cremona.

Le pagelle di Cremonese-Milan 0-2, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Una vera parata, quella nel finale sul colpo di testa di Luperto: non impossibile, ma ha riflessi giusti. La Cremonese è più impegno che mira. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Un po’ centrale, un po’ esterno quando si imposta a 4: non inappuntabile, salva su Vardy, però tempo fa c’era un altro Tomori. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA C’era anche un altro De Winter ma, al contrario della parabola di Tomori, questo del Milan cresce e acquista sicurezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cremonese-Milan, le pagelle: Pavlovic top, ma Modric è decisivo. Ecco chi è il peggiore in campo Torino-Milan, le pagelle: Pulisic top, Rabiot anima rossonera. Ecco chi è il peggiore: tutti i votiLe pagelle di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Leggi anche: Cremonese-Milan, le pagelle: Modric ancora decisivo, 6,5. Audero mura tutto ciò che può, 7 Contenuti e approfondimenti su Cremonese Milan. Temi più discussi: Cremonese-Milan 0-2, le pagelle della partita di serie A; Cremonese-Milan 0-2, pagelle: Pavlovic salva Leao, ma per il portoghese il gol non basta; Cremonese-Milan, le pagelle: Pavlovic spalla divina, Leao sbaglia ma si riscatta, Pulisic appannato; Cremonese-Milan 0-2, pagelle e tabellino: Pavlovic fa il bomber, Leao spreca ma poi segna, Pulisic non si vede, Audero le prende quasi tutte. Le pagelle di Cremonese-Milan: i voti dei grigiorossiTHORSBY 6 – Con Rabiot si crea uno dei duelli più interessanti della partita. Nonostante il valore dell’avversario, fa valere le sue qualità. VANDEPUTTE 6,5 – E’ il migliore del centrocampo. Con lui ... cremonaoggi.it Cremonese-Milan 0-2, pagelle: Pavlovic salva il Diavolo, Audero si arrende solo al 90', Leao sbaglia tutto tranne il gol al 93'Serie A 2025-26, 27a giornata, Cremonese-Milan, 0-2, i top e flop: Leao, Pavlovic e Modric salvano i rossoneri. Bonazzoli non basta alla Cremonese, Audero super nel primo tempo. sport.virgilio.it Serie A, Roma-Juve 3-3: pareggio bianconero in extremis Torino-Lazio 2-0, Sassuolo-Atalanta 2-1, Cremonese-Milan 0-2 Inter-Genoa 2-0: nerazzurri a +10 Ieri Parma-Cagliari 1-1. Le cronache testuali su rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/cal - facebook.com facebook Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino. Cremonese-Milan 3-3, Como-Lecce 3-1, Torino-Lazio 2-0, Roma-Juventus 3-3. di Nicolò Giustini x.com