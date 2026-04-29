730 precompilato 2026 dal 30 aprile al via la consultazione online | invio dal 14 maggio Novità e cosa sapere

A partire dal pomeriggio del 30 aprile, i contribuenti possono accedere online al modello 730 precompilato attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. La consultazione sarà possibile fino al 14 maggio, data oltre la quale sarà possibile inviare la dichiarazione precompilata. La piattaforma permette di verificare i dati già inseriti, con eventuali modifiche da apportare prima dell’invio definitivo.

Dal pomeriggio del 30 aprile è disponibile online il 730 precompilato nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni sono costruite con i dati già in possesso del Fisco e quelli trasmessi da soggetti terzi, secondo il provvedimento firmato dal direttore Vincenzo Carbone. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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