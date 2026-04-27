Ristorazione | piano massiccio per 350 nuovi posti di lavoro in Italia
Il settore della ristorazione in Italia si prepara a creare circa 350 nuovi posti di lavoro grazie a un piano annunciato da una società di servizi. L'iniziativa, denominata Career Time, partirà il 28 aprile e coinvolgerà 27 filiali distribuite in varie regioni del paese. La strategia mira a rispondere alle esigenze di personale nel settore dell'ospitalità, che ha mostrato una crescente domanda di personale.
? Cosa sapere Humangest avvia il programma Career Time il 28 aprile con 27 filiali italiane.. Il piano prevede 350 nuovi posti per rispondere alla domanda del settore Ho.Re.Ca.. Domani, martedì 28 aprile 2026, Humangest avvia il programma Career Time con una mobilitazione di 27 filiali per coprire oltre 350 posti vacanti nel settore della ristorazione in tutta Italia. L’iniziativa dell’agenzia per il lavoro del Gruppo SGB punta a dare risposte immediate alle necessità delle imprese del comparto Ho.Re.Ca., che si preparano a una stagione calda caratterizzata da un aumento dei flussi turistici e da una minore propensione degli italiani verso i viaggi all’estero.🔗 Leggi su Ameve.eu
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