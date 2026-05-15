Nella giornata di oggi sono state ritrovate alcune cinture appartenenti a Raffaella Carrà, trafugate durante una mostra a San Benedetto del Tronto. Le cinture sono state consegnate al Comune tramite un pacco anonimo inviato dai ladri, che in seguito si sono pentiti del gesto. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del pacco o sull’identità di chi le ha spedite, né su eventuali indagini in corso. La vicenda si è chiusa con il ritrovamento di oggetti di valore storico e simbolico per la showgirl.

“Riconoscere un errore e trovare la forza di tornare sui propri passi è qualcosa che appartiene alla parte più autentica della coscienza umana “. È con questa riflessione sul pentimento che Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprietari di Collezioni Carrà, hanato la notizia che temevano di non ricevere più: le due cinture rubate dagli storici abiti di scena di Raffaella Carrà sono state ritrovate e restituite. La conferma è arrivata giovedì 14 maggio 2026, quando i carabinieri di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) hanno contattato i due curatori per comunicare l’esito positivo della vicenda. Il pacco anonimo in Comune. La risoluzione del caso non è passata attraverso un’operazione di polizia, ma tramite un gesto di ravvedimento da parte di chi aveva sottratto gli oggetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I ladri si sono pentiti e le hanno spedite in Comune con un pacco anonimo”: ritrovate le cinture di Raffaella Carrà rubate dalla mostra a San Benedetto del Tronto

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