A Las Vegas, durante il CinemaCon, sono state presentate insieme le attrici Sandra Bullock e Nicole Kidman per promuovere il sequel di Amori e Incantesimi, il film del 1998. In questa pellicola interpretano due sorelle appartenenti a una famiglia di streghe. La loro presenza ha attirato l'attenzione del pubblico presente all'evento.

Sandra Bullock e Nicole Kidman hanno rubato la scena al CinemaCon di Las Vegas per la promozione del sequel di Amori e Incantesimi, il film del 1998 in cui interpretavano due sorelle discendenti da una famiglia di streghe. Le due star hanno partecipato al panel della Warner Bros. regalando ai fan qualche anticipazione su cosa vedranno al cinema a settembre: «Potete aspettarvi margarita a mezzanotte, salti dal tetto e anche il nostro passato che ci raggiunge. Abbiamo i nostri destini, e la famiglia. Penso che sarà davvero divertente», ha detto Kidman. Nicole Kidman e Sandra Bullock riunite sul set dopo 28 anni. Le riprese di Amori e Incantesimi 2 sono iniziate a luglio 2025 con la regia di Susanne Bier.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nicole Kidman e Sandra Bullock riunite per il sequel di Amori e Incantesimi

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