Sandra Bullock conquista i social | esordio tra battute e ironia

L’attrice famosa per il suo ruolo in un film di commedia ha deciso di entrare nel mondo dei social network, aprendo un profilo Instagram dopo anni di assenza. Il suo primo post è caratterizzato da battute rivolte ai colleghi e agli amici, segnando così il suo approccio ironico e spontaneo sui social. La sua presenza online ha subito attirato l’attenzione dei fan e dei media italiani.

Dopo anni di ferma resistenza verso i social network, la protagonista di Miss Congeniality ha finalmente aperto un profilo Instagram, iniziando la sua avventura digitale con una serie di battute rivolte ai colleghi e agli amici. L’attrice sessantenne, nota anche per il ruolo in Gravity, ha scelto di esordire non con un annuncio formale, ma con commenti pungenti sotto i post di persone care, tra cui Channing Tatum. L’attore protagonista del film Lost City è stato il primo bersaglio della nuova utente. Sotto un contenuto pubblicato da un account di fan che riportava alcune dichiarazioni rilasciate da Tatum nel 2024 durante un colloquio con GQ...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sandra Bullock conquista i social: esordio tra battute e ironia Sandra Portami a Cena conquista Il Vero Alfredo: una serata tra musica e fettuccineSandra Portami a Cena conquista Il Vero Alfredo: una serata tra musica e fettuccine Il format musicale itinerante Sandra Portami… Il format musicale... Leggi anche: Tra ironia e battute Checco Zalone chiude il Bif&st 2026. Il siparietto 'da Oscar' con Decaro