Mio nonno Sindaco e Podestà Pietro Simone

Mio nonno, Pietro Simone, ha ricoperto il ruolo di sindaco e podestà in un comune italiano. La sua nomina come podestà risale a un periodo storico specifico, e ha esercitato le funzioni amministrative fino alla fine del suo incarico. Durante il suo mandato ha gestito questioni legate alla comunità locale e ha rappresentato l’autorità pubblica nel territorio. La sua attività è stata registrata in documenti ufficiali e atti amministrativi dell’epoca.

In questo articolo desidero parlarvi di mio nonno, Podestà Pietro SIMONE. E’ stata una delle figure più rappresentative del popolo manfredoniano per il suo spirito altruistico, per le sue doti amministrative, nato a Manfredonia il 5 ottobre 1882 e morto a Roma il 2 Maggio 1960. Agricoltore benestante, fu valoroso combattente non solo sul Carso, ma anche e soprattutto nella vita pubblica e politica. Assessore nel 1914, Sindaco nel 1916 e 1920. Fu Commissario Prefettizio dal 20 gennaio al 18 febbraio 1923 e, da questa data fino al 1924, Commissario Regio. Dal 1921 al 1923 ricoprì la carica di Presidente della Sezione “Giovani Esploratori”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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