Io 18 anni antifascista come mio nonno

Una giovane di 18 anni ha deciso di iscriversi all’Anpi, l’associazione partigiani, portando avanti la memoria del nonno, antifascista e internato durante il conflitto. Fin da piccola, ha partecipato alle commemorazioni e conservato ricordi e documenti legati alla storia familiare. La ragazza, residente in una località della provincia, ha scelto di mantenere vivo il legame con le radici antifasciste tramandate dal nonno.

LA STORIA. Marianna Ruggeri di Paladina si è da poco iscritta all’Anpi. Fin da piccola presente alle commemorazioni, custodisce la storia del suo progenitore Giuseppe, internato. «La mia tessera rende ufficiale un legame profondo». Chi l’ha detto che i giovani d’oggi non hanno valori? La convinzione che le nuove generazioni siano distratte o prive di radici civili si scontra in questo 25 aprile con una realtà diversa, fatta di scelte consapevoli che collegano il passato al presente. Marianna Ruggeri, 18 anni compiuti a febbraio e studentessa al quarto anno del liceo classico Sarpi, incarna questo legame attraverso un gesto simbolico e concreto: l’iscrizione all’Anpi in questo mese di aprile.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Io, 18 anni, antifascista come mio nonno» Surrounded Warrior Enters Icy Stream, Completely Changing His Life Path Notizie correlate “Mio nonno Fabrizio De André diceva le parolacce a quattro anni, Paolo Villaggio era adolescente e lo sgridava. Poi sono diventati amici”: parla AliceUn nonno famosissimo mai conosciuto, canzoni che hanno segnato la vita della famiglia ma anche di tante persone. Stefania Orlando choc a Verissimo: ‘A 18 anni molestata dal mio agente, mi sono sentita colpevole per 40 anni’Il racconto a Verissimo: una ferita mai raccontata Una confessione durissima, arrivata dopo decenni di silenzio. Contenuti di approfondimento Si parla di: 80 anni di Repubblica Antifascista, le celebrazioni dell’ANPI Condò il 25 e 26 aprile · ilreggino.it. «Io, 18 anni, antifascista come mio nonno»Marianna Ruggeri di Paladina si è da poco iscritta all’Anpi. Fin da piccola presente alle commemorazioni, custodisce la storia del suo progenitore Giuseppe, internato. «La mia tessera rende ufficiale ... ecodibergamo.it Io, giornalista antifascista di Alassio, pericolo per la sicurezza Ue secondo i servizi segreti belgiNegato l’accesso alle istituzioni di Bruxelles: Ha contatti con l’estrema sinistra. Il tribunale ha accolto il suo ricorso: Dossier incredibili sul mio ... ilsecoloxix.it