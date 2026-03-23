Avrebbe chiesto, come ultimo desiderio, quello di sposare la sua amata prima che fosse troppo tardi. È questa la richiesta di un uomo anziano che, direttamente dal letto di un ospedale di Gorizia, nel Friuli Venezia Giulia, e grazie all’aiuto “social” di un nipote, avrebbe tentato di imbastire un matrimonio lampo nelle corsie di una struttura sanitaria goriziana. Il suo desiderio, però, si sarebbe scontrato con le lungaggini burocratiche e con il weekend, che inevitabilmente si traduce in uffici comunali chiusi. Di fronte all’impossibilità di mettersi in contatto con il sindaco e alla delicatezza del momento, dunque, chiunque si sarebbe arreso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio nonno è ricoverato in ospedale e il suo desiderio è sposare mia nonna”: il nipote lancia l’appello urgente sui social. E il sindaco risponde: “Il matrimonio si farà”

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