Minturno si conferma | per il sesto anno è Bandiera Blu

Il litorale di Scauri e di Marina di Minturno riceve per il sesto anno consecutivo la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato alle spiagge che rispettano specifici requisiti ambientali e di qualità delle acque. La conferma di questo riconoscimento si basa su valutazioni ufficiali svolte da un ente incaricato, che tiene conto di parametri riguardanti la gestione ambientale, la sicurezza e l'accessibilità delle zone balneari. La cerimonia di consegna si è svolta con la partecipazione di rappresentanti locali e di enti preposti.

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