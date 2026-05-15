Minturno si conferma | per il sesto anno è Bandiera Blu
Il litorale di Scauri e di Marina di Minturno riceve per il sesto anno consecutivo la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato alle spiagge che rispettano specifici requisiti ambientali e di qualità delle acque. La conferma di questo riconoscimento si basa su valutazioni ufficiali svolte da un ente incaricato, che tiene conto di parametri riguardanti la gestione ambientale, la sicurezza e l'accessibilità delle zone balneari. La cerimonia di consegna si è svolta con la partecipazione di rappresentanti locali e di enti preposti.
Il litorale di Scauri e di Marina di Minturno si conferma e per il sesto anno consecutivo ottiene la Bandiera Blu. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato ieri dalla Fee e consegnato nel corso della cerimonia nella sede del Car a Roma, ricevuto dalla vicesindaci Elisa Venturo e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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