Cellole conferma la bandiera blu per il terzo anno consecutivo

Il Comune di Cellole ha ottenuto nuovamente la certificazione Bandiera Blu, confermata anche quest’anno. La riconferma riguarda le località di Baia Domizia e Baia Felice, che sono state giudicate idonee a ricevere il riconoscimento per le loro caratteristiche ambientali e di qualità delle acque. La notizia arriva dopo che l’organismo competente ha esaminato i parametri relativi alla tutela ambientale, alla qualità delle acque e ai servizi offerti ai turisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui