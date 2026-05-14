Cellole conferma la bandiera blu per il terzo anno consecutivo
Il Comune di Cellole ha ottenuto nuovamente la certificazione Bandiera Blu, confermata anche quest’anno. La riconferma riguarda le località di Baia Domizia e Baia Felice, che sono state giudicate idonee a ricevere il riconoscimento per le loro caratteristiche ambientali e di qualità delle acque. La notizia arriva dopo che l’organismo competente ha esaminato i parametri relativi alla tutela ambientale, alla qualità delle acque e ai servizi offerti ai turisti.
Il Comune di Cellole Cellole, con le sue località marittime Baia Domizia e Baia Felice, conferma la “Bandiera Blu” per il terzo anno consecutivo. L’ufficialità nella giornata di oggi con l’assegnazione da parte della Foundation for environmental education (Fee) delle bandiere blu a 257 comuni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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