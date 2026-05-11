Casi Hantavirus per il ministro Orazio Schillaci nessun pericolo in Italia per il virus che preoccupa tutti

Da virgilio.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della salute ha dichiarato che in Italia non c’è rischio di diffusione del virus Hantavirus, nonostante le preoccupazioni diffuse. Ha riferito che sono in corso controlli e monitoraggi per verificare eventuali casi e prevenire eventuali focolai. Nessuna comunicazione ufficiale segnala casi confermati nel paese e si continua a seguire la situazione con attenzione.

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Orazio Schillaci ha assicurato che si stanno facendo tutti i controlli sulla diffusione dell'Hantavirus e non ci sono rischi per il nostro Paese.🔗 Leggi su Virgilio.it

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