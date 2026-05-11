Il ministro della salute ha dichiarato che in Italia non c’è rischio di diffusione del virus Hantavirus, nonostante le preoccupazioni diffuse. Ha riferito che sono in corso controlli e monitoraggi per verificare eventuali casi e prevenire eventuali focolai. Nessuna comunicazione ufficiale segnala casi confermati nel paese e si continua a seguire la situazione con attenzione.

Orazio Schillaci ha assicurato che si stanno facendo tutti i controlli sulla diffusione dell'Hantavirus e non ci sono rischi per il nostro Paese.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Casi Hantavirus, per il ministro Orazio Schillaci "nessun pericolo in Italia" per il virus che preoccupa tutti

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