Turbolenza si abbatte sul volo Bergamo-Bari terrore a bordo e passeggeri feriti | aperta indagine

Un volo operato da Malta Air per conto di Ryanair tra Bergamo e Bari è stato coinvolto in un episodio di turbolenza intensa, provocando momenti di paura tra i passeggeri e alcuni feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, e le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle misure adottate successivamente.

Momenti di autentico terrore quelli a bordo del volo FR-4132 operato da Malta Air per conto di Ryanair. Il velivolo, in viaggio da Milano Bergamo a Bari, è infatti stato colpito da una fortissima turbolenza che ha provocato il ferimento di diversi passeggeri, fra cui uno in maniera abbastanza seria. L'episodio, stando a quanto riportato, si è verificato nella giornata dello scorso giovedì 26 marzo. Decollato dall'aeroporto di Bergamo alle ore 07.54, il vettore si trovava ormai in fase di crociera quando si è imbattuto in una forte turbolenza. È stato qualcosa di improvviso e violento, tanto che l'aereo è stato scosso per diversi minuti. A bordo si è scatenato il caos e diversi passeggeri sono rimasti feriti a causa dei continui sussulti del velivolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Turbolenza si abbatte sul volo Bergamo-Bari, terrore a bordo e passeggeri feriti: aperta indagine Articoli correlati Turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri. L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezzaBergamo, 28 marzo 2026 – L’incubo di ogni passeggero, specie quelli che vivono con più ansia i voli in aereo, si è manifestato il 26 marzo 2026 in... Leggi anche: Paura sul volo Bergamo-Bari: passeggeri feriti e indagine aperta Contenuti e approfondimenti su Turbolenza si abbatte sul volo Bergamo... Argomenti discussi: Paura sul volo Bergamo-Bari, turbolenza e passeggeri feriti. Forte turbolenza sul Bergamo-Bari, passeggeri feriti. L'Ansv apre indagine: Incidente aeronauticoGiovedì 26 marzo a bordo del volo Ryanair un numero ancora imprecisato di persone a bordo è rimasto vittima di lesioni causate dall’improvvisa turbolenza ... bari.repubblica.it Turbolenza su un volo Bergamo–Bari: feriti a bordo, avviata indagine ANSVDurante la fase di crociera, un Boeing 737-800 operato da Malta Air per conto di Ryanair sarebbe stato interessato da una violenta turbolenza improvvisa che ha provocato il ferimento di alcuni ... giornaledipuglia.com