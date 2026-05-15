Minimal versatili e sorprendentemente chic | i Capri pants si confermano il capo cult della stagione calda 2026

I pantaloni pinocchietto, noti anche come Capri pants, sono tornati in auge per la stagione Primavera-Estate 2026. Questo modello, caratterizzato da una lunghezza al di sotto del ginocchio, si distingue per il suo stile minimal e versatile, che si adatta a diverse occasioni. Sono stati protagonisti delle passerelle e degli outfit di strada, confermandosi come un capo di tendenza tra i preferiti di molti appassionati di moda. La loro popolarità ha portato a una vasta gamma di proposte di look e di materiali.

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