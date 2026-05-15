Minimal versatili e sorprendentemente chic | i Capri pants si confermano il capo cult della stagione calda 2026
I pantaloni pinocchietto, noti anche come Capri pants, sono tornati in auge per la stagione Primavera-Estate 2026. Questo modello, caratterizzato da una lunghezza al di sotto del ginocchio, si distingue per il suo stile minimal e versatile, che si adatta a diverse occasioni. Sono stati protagonisti delle passerelle e degli outfit di strada, confermandosi come un capo di tendenza tra i preferiti di molti appassionati di moda. La loro popolarità ha portato a una vasta gamma di proposte di look e di materiali.
Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Tra blazer originali, foulard in vita e ballerine bon ton, i pantaloni Capri tornano protagonisti della Primavera-Estate 2026 C’è un capo che nella Primavera-Estate 2026 torna a dividere e conquistare allo stesso tempo: i pantaloni pinocchietto. Simbolo delle estati italiane più eleganti, i celebri Capri pants ritrovano oggi una nuova identità fashion grazie a styling contemporanei e sofisticati. Dai look minimal con blazer sartoriali agli abbinamenti più rilassati in chiave boho chic, il pantalone sotto al ginocchio si trasforma nel protagonista inatteso della stagione, evocando il fascino intramontabile delle vacanze mediterranee anni Sessanta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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