Gli stovepipe jeans, ripresi dagli anni Novanta, continuano a essere tra i capi più indossati della stagione. La loro silhouette, dritta dalla vita fino alla caviglia, li rende adatti a diversi stili e occasioni. Questa forma lineare permette di abbinare facilmente il capo con vari capi di abbigliamento e accessori, confermandolo come un classico versatile nel guardaroba contemporaneo.

che scende dritta dalla vita alla caviglia. Questa struttura permette di creare outfit contemporanei senza sacrificare comfort o stile, rendendo il capo adatto a molteplici interpretazioni. Qualche esempio? L’abbinamento con una camicia bianca e un denim a gamba larga è un classico intramontabile, ma l’aggiunta di stovepipe conferisce all’outfit un’eleganza immediata, trasformando look semplici in composizioni più raffinate. Anche tessuti inusuali per la stagione, come il suede, possono essere reinterpretati: un top rosa pallido abbinato a dettagli come loafers e calzini aggiunge freschezza e modernità, rendendo il capo autunnale più adatto alle temperature miti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli stovepipe jeans, ispirati agli Anni 90, si confermano come uno dei capi più versatili della stagione, grazie alla silhouette lineare

Avvolgenti e confortevoli, i maglioni oversize si confermano anche quest’inverno tra i capi più versatili del guardaroba.Avvolgenti e confortevoli, i maglioni oversize si confermano anche quest’inverno tra i capi più versatili del guardaroba.

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