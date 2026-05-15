Minetti cade anche l’ultima accusa La Pg | Sui festini nessun riscontro

Da laverita.info 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inchiesta riguardante l’ex consigliera si ferma definitivamente dopo che la procura ha dichiarato che non ci sono prove a sostegno delle accuse relative ai festini. Dopo varie indagini e analisi, non è stato trovato alcun riscontro che possa confermare le ipotesi iniziali. La conclusione delle verifiche chiude di fatto il procedimento, lasciando da parte ogni possibile coinvolgimento in quei casi specifici. La vicenda si conclude così senza ulteriori sviluppi giudiziari.

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La sindrome uruguagia non fa danni, nessuna tempesta in arrivo dal golfo del Maldonado e la grazia a Nicole Minetti rimane in cassaforte. «Non serve sentire la testimone, non c’è nessun riscontro alle sue parole». La Procura generale di Milano fa trapelare una posizione chiara: non intende formulare una rogatoria internazionale per interrogare l’ex collaboratrice del ranch «Gin tonic» di Giuseppe Cipriani a Punta de l’Este. Secondo il procuratore Francesca Nanni e il sostituto Gaetano Brusa l’ulteriore approfondimento non sarebbe necessario dopo le ricostruzioni ritenute «poco attendibili» fatte da Mabel De Los Santos Torres a mezzo stampa. «Per ora il parere sulla grazia è confermato». 🔗 Leggi su Laverita.info

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