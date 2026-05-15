Minetti cade anche l’ultima accusa La Pg | Sui festini nessun riscontro

L’inchiesta riguardante l’ex consigliera si ferma definitivamente dopo che la procura ha dichiarato che non ci sono prove a sostegno delle accuse relative ai festini. Dopo varie indagini e analisi, non è stato trovato alcun riscontro che possa confermare le ipotesi iniziali. La conclusione delle verifiche chiude di fatto il procedimento, lasciando da parte ogni possibile coinvolgimento in quei casi specifici. La vicenda si conclude così senza ulteriori sviluppi giudiziari.

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La sindrome uruguagia non fa danni, nessuna tempesta in arrivo dal golfo del Maldonado e la grazia a Nicole Minetti rimane in cassaforte. «Non serve sentire la testimone, non c’è nessun riscontro alle sue parole». La Procura generale di Milano fa trapelare una posizione chiara: non intende formulare una rogatoria internazionale per interrogare l’ex collaboratrice del ranch «Gin tonic» di Giuseppe Cipriani a Punta de l’Este. Secondo il procuratore Francesca Nanni e il sostituto Gaetano Brusa l’ulteriore approfondimento non sarebbe necessario dopo le ricostruzioni ritenute «poco attendibili» fatte da Mabel De Los Santos Torres a mezzo stampa. «Per ora il parere sulla grazia è confermato». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Minetti, cade anche l’ultima accusa. La Pg: «Sui festini nessun riscontro» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le foto inedite della villa di Epstein: poltrona da dentista, maschere e lavagna con nomi di donne Sullo stesso argomento Leggi anche: Nicole Minetti, il pg smonta il "Fatto Quotidiano": "Nessun riscontro sui festini" Caso Minetti, dagli accertamenti esteri ‘nessun elemento per modificare parere Pg’Le verifiche di Interpol non ribaltano il parere positivo sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Nicole Minetti, procura generale: non ci sono per ora elementi per cambiare parere sulla grazia reddit Caso Minetti, referti e documenti sospetti. L’adozione solo per ottenere la grazia? Ora indaga anche l’InterpolMilano, 29 aprile 2026 – Troppe ombre, troppi errori e, quindi, troppa grazia? Il caso Nicole Minetti, cioè la grazia concessa dal presidente Mattarella all’ex olgettina love of my life di ... quotidiano.net Grazia a Minetti, la procura di Milano affida le indagini all’Interpol: Il parere potrebbe cambiare. Intanto la premier blinda Nordio: Mi fido di luiLa Pg Nanni ordina accertamenti urgenti e a tutto campo. Minetti continua a negare ogni addebito. Le opposizioni: Nordio si dimetta ... lanotiziagiornale.it