Caso Minetti dagli accertamenti esteri ‘nessun elemento per modificare parere Pg’

Gli accertamenti condotti all'estero da parte di Interpol non hanno portato a modificare il parere favorevole del pubblico ministero sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Le verifiche sono state eseguite senza rilevare elementi che potessero influire sulla decisione precedente. Nonostante ciò, le indagini e gli approfondimenti proseguono, mantenendo in sospeso il quadro complessivo del caso.

Le verifiche di Interpol non ribaltano il parere positivo sulla grazia concessa a Nicole Minetti. La decisione resta quindi ma gli approfondimenti continuano Sul caso della grazia aNicole Minetti, gli accertamenti sono in corso ma nessun elemento risulta decisivo. Il 18 febbraio il presidente della Repubblica,Sergio Mattarella,ha concesso la grazia a Minetti estinguendo la pena di tre anni e undici mesi che avrebbe dovuto scontare ai servizi sociali. La decisione si è fondata su“straordinari profili umanitari”ma è stata messa in discussione a causa di notizie di stampa che avrebbero messo in dubbio lacorrettezza degli elementi presentati nell’istanza di clemenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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