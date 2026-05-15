Minacciato con le tronchesi e rapinato arrestato 47enne
Un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver avvicinato una persona in bicicletta in via Baracca e averla minacciata con delle tronchesi e un coltello che aveva nel marsupio. La vittima stava percorrendo la strada al momento dell'aggressione. L'aggressore si è avvicinato con l'intento di rapinare la vittima, che ha cercato di difendersi e ha richiesto aiuto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato il 47enne.
Avrebbe avvicinato la sua vittima mentre quest'ultima andava in bici, in via Baracca, sotto minaccia di tronchesi e di un coltello avuto nel marsupio e che minacciava di usare. È successo due giorni fa, mercoledì 13 maggio, in via Baracca.La vittima è un cittadino malese di 40 anni mentre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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